新冠肺炎｜今增14宗確診　5宗為源頭不明　不設疫情記者會 (14:14)

衛生防護中心公布，截至今日（3月1日）凌晨零時，本港新增14宗新型冠狀病毒確診個案，當中11宗為本地感染，包括5宗源頭不明、6宗與早前個案有關；其餘3宗為輸入個案。本港累計錄得11,019宗確診個案和一宗疑似個案。政府今日不設疫情記者會。
5宗為源頭不明本地個案：
．個案11009：23歲菲律賓籍男子，居於荃灣鱟地坊48-68號祐建樓，在LBC Express中環環球大廈分店任收銀員，傳染期曾到元朗同益大廈分店工作，最後上班日期為2月26日。他於同日開始出現喉嚨痛、咳嗽及頭痛，翌日到公立醫院急症室醫院求醫，其後確診
．個案11012：54歲女子，居於上水安圃村，在葵涌葵昌路九龍貿易中心13樓任職財務秘書，最後上班日期為2月23日，同日開始咳嗽及頭痛，2月24日向私家醫生求醫，翌日到普通科門診遞交深喉唾液樣本，其後確診
．個案11014：30歲男子，居於油麻地海威大廈，任兼職教師，潛伏期沒有上班。他於2月23日出現頭痛、咳嗽及失去味覺，2月24日到社區檢測中心接受檢測，其後確診
．個案11016：41歲男子，居於荔景邨樂景樓，在中九龍幹線啟德西地盤任職保安員，最後上班日期為2月28日。他於2月22日出現喉嚨痛及咳嗽，2月24日到到普通科門診求醫，其後確診
．個案11019：36歲男子，居於葵芳邨葵安樓，在葵涌偉倫中心佳能香港任職相機維修員，最後上班日期為2月26日。他於2月27日失去嗅覺，同日到社區檢測中心接受檢測，其後確診
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介