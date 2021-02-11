721襲擊案｜事主稱遭白衣人用藤條木棍圍毆　上唇裂傷須縫7針 (13:50)

A早前作供提到，看到女記者被襲後，上前幫忙時即遭人襲擊。庭上先播放一段「立場新聞」的直播片段，A稱當時他被一群白衣人追打，過程中被毆3次。他和女記者遇襲後，看到附近有一名年輕的白衣女士躺在地上，當時女士沒有反應，旁邊有救護員協助。法官此時問控方，該女士是否證人，控方回應稱她不是證人，找不到她，亦沒有其資料。

A續說，他在旁觀察女士情況時，一名左手綁着紅絲帶、身穿白襯衣的男子走過來。A稱，該男子沒有武器，先前一直在閘外拍攝閘內情況，不時打出及接聽電話，懷疑他是指揮或帶隊。A當時向男子說「你唔係指揮咩？過嚟做咩呀？」，男子沒回應，報以笑容便走開。

當時A打算離開，但有4至5名持棍狀物的白衣男走過來，「好似想搵人打咁」，他們本來想攻擊一名抱着小孩的女士，但被旁人阻止。其後白衣男看到A的頭盔，以激動及憤怒的語氣向他說「X你老母戴頭盔，戴咩頭盔呀，即刻同我除咗佢」，A隨即遭他們以藤條、木棍及雨傘襲擊約1分鐘。

A今午續作供。

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