新冠疫苗｜預約接種疫苗系統重開反應踴躍　郵局現等候協助預約人龍 (12:14)

政府今日（3月1日）再次開放接種科興新型冠狀病毒疫苗的網上預約系統，系統早上9時開放，本報記者嘗試進入系統，一開始顯示需等候超過一小時，實際上約24分鐘後成功進入預約系統。上午11時10分所見，中央圖書館展覽館社區疫苗接種中心已額滿，其餘7個社區疫苗接種中心尚有名額。醫管局18間普通科門診診所從3月12日至3月27日的預約已爆滿。
市民今日起亦可往各區郵政局及屋邨辦事處找政府職員協助預約。其中深水埗郵政局今早9時半開門前，已有逾50人在外排隊，大多是長者。排頭位的市民為確保成功預約，凌晨4時已到場。郵局職員向市民派發「網上預約同意書」，要求市民簽署聲明確認資料正確，職員才會協助預約。
75歲蔡先生今早8時半到場排隊，原本打算幫兒子及媳婦以陪同者身分預約打疫苗，但職員說一定要親身排隊，即使有身分證副本亦不能協助預約，批評政府「太不近人情」。他稱兒子及媳婦要上班，無暇預約，「唔通要請假預約咩？」
另有上周未能預約打疫苗的市民今日提早排隊。曾中風、患高血壓的69歲周先生今早8時半到場，他不懂上網，上周排隊久等3小時，因名額爆滿而撲空，決定今早再接再厲。被問及有高血壓患者因打疫苗不適送院，他坦言「唔擔心得咁多，幾廿歲死就死啦」。
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