35＋大搜捕｜初選47人今提堂　法院外現支持者人龍【短片】 (09:15)

今早約有超過200名市民到場排隊等候旁聽，部分人須在大樓內一樓等候，另有超過40名記者。數十名警員於法院一帶維持秩序，約10輛警車停泊在法庭外，有警員背着旗袋，內有用作警告他人涉違國安法的紫旗。

部分庭外排隊市民舉起多幅寫上「釋放政治犯」的橫額，多人身穿黑色或深色衣服，以及高呼「光復香港、時代革命」口號；同時有市民帶同「嚴懲漢奸賣國賊」等橫額到場。

與友人一同排公眾席隊伍頭位的陳先生表示，昨日（2月28日）看到各人被落案起訴後，決定於昨晚約9時多到法院大樓外通宵排隊等候。陳先生表示，對眾人被控以顛覆國家政權的罪名感到可笑，覺得社會非常不公義，因此親身到場希望用雙眼見證。

排在隊伍較前位置的胡女士，有數名朋友均為本案的被告，昨晚因此事而失眠，因此今天到場旁聽支持，希望讓他們知道沒有遭香港人遺棄。胡女士認為，各人並非激進的人，只是為自己的社區去爭取某些事，相信他們只是為了香港人，而非為了顛覆國家政權。

35＋大搜捕 相關報道：

初選47人控罪包括當選後故意不擁護《基本法》【附控罪書詳情】