新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:43)

本港昨日（2月28日）新增22宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月22日至2月28日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○油尖旺區
香港九龍諾富特酒店
海運大廈
柯士甸道118-120號 富都茶餐廳
尖沙嘴中心
美麗華廣場 國金軒
The ONE 阿夫利拉麵
奧柏．御峯 彩翠軒酒家
大全街57號地下 星洲總廚
奧海城1期 大家樂
大全街12-18號 金家樂茶餐廳
K11 MUSEA 名潮食館、The Chamber
莊士倫敦廣場
○觀塘區
創紀之城5期 京饌、Table 18 Bar & Restaurant
安泰邨安泰商埸
秀茂坪商場
德福廣場1期
順利邨體育館
如心艾朗酒店
九龍灣國際展貿中心
創紀之城6期 聘珍樓
淘大商場3期 Domon居酒屋
○九龍城區
逸．酒店
何文田廣場 吉野家
紅磡灣中心 路斯餐廳
○黃大仙區
鳳德道60號 松茶榭
彩虹唐樓地下 香港味道
Mikiki 大家樂、囍記車仔麵
○沙田區
富寶花園商場
雲疊花園商場
新貿中心 華記食堂
○大埔區
太和街市
太和鄰里社區中心
比華利山別墅會所
○深水埗區
保安道市政大廈
泓景臺商場 君臨宴會廳
長沙灣廣場 盈暉海鮮酒家
南昌街115號地下 賓墟餐廳
○荃灣區
荃新天地1期 鮮芋仙
海之戀商場 WM Café & Bar
三坡坊10-12號 潮興海鮮酒家
○元朗區
冠煌樓地下 永順食店
祥發大廈 傷心酸辣粉
○屯門區
兆禧商場
海趣坊 稻香
置樂花園 大快活
蝴蝶廣場 大家樂
青霞里12號 容龍海鮮酒家
○西貢區
尚德商場
東港城 畔溪尚粵館
九龍東智選假日酒店
○灣仔區
銅鑼灣廣場2期 牛大人
柏寧酒店
旭逸雅捷酒店．灣仔
北海中心 利苑酒家
機利臣街4號地下 糙米家
天樂里6-18號地下 金記冰室
海華大廈 Pancake專門紗織
QRE Plaza 渝味曉宇重慶老火鍋
華高大廈地下 海饌-海鮮牛扒餐廳
皇室堡 元氣壽司、Dazzling Café
名店坊 京滬佳餚、Red Lobster、小包包
○中西區
力寶中心1座
安樂樓 Tchin Tchin
順豪商業大廈 Ole Spanish Restaurant
國際金融中心商場 Greyhound Café、Blue Bottle Coffee
○東區
電氣道市政大廈
糖廠街23號地下 MR & MRS FOX
資料來源：衛生防護中心（截至2月28日）
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