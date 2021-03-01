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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:43)

本港昨日（2月28日）新增22宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月22日至2月28日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○油尖旺區

香港九龍諾富特酒店

海運大廈

柯士甸道118-120號 富都茶餐廳

尖沙嘴中心

美麗華廣場 國金軒

The ONE 阿夫利拉麵

奧柏．御峯 彩翠軒酒家

大全街57號地下 星洲總廚

奧海城1期 大家樂

大全街12-18號 金家樂茶餐廳

K11 MUSEA 名潮食館、The Chamber

莊士倫敦廣場

○觀塘區

創紀之城5期 京饌、Table 18 Bar & Restaurant

安泰邨安泰商埸

秀茂坪商場

德福廣場1期

順利邨體育館

如心艾朗酒店

九龍灣國際展貿中心

創紀之城6期 聘珍樓

淘大商場3期 Domon居酒屋

○九龍城區

逸．酒店

何文田廣場 吉野家

紅磡灣中心 路斯餐廳

○黃大仙區

鳳德道60號 松茶榭

彩虹唐樓地下 香港味道

Mikiki 大家樂、囍記車仔麵

○沙田區

富寶花園商場

雲疊花園商場

新貿中心 華記食堂

○大埔區

太和街市

太和鄰里社區中心

比華利山別墅會所

○深水埗區

保安道市政大廈

泓景臺商場 君臨宴會廳

長沙灣廣場 盈暉海鮮酒家

南昌街115號地下 賓墟餐廳

○荃灣區

荃新天地1期 鮮芋仙

海之戀商場 WM Café & Bar

三坡坊10-12號 潮興海鮮酒家

○元朗區

冠煌樓地下 永順食店

祥發大廈 傷心酸辣粉

○屯門區

兆禧商場

海趣坊 稻香

置樂花園 大快活

蝴蝶廣場 大家樂

青霞里12號 容龍海鮮酒家

○西貢區

尚德商場

東港城 畔溪尚粵館

九龍東智選假日酒店

○灣仔區

銅鑼灣廣場2期 牛大人

柏寧酒店

旭逸雅捷酒店．灣仔

北海中心 利苑酒家

機利臣街4號地下 糙米家

天樂里6-18號地下 金記冰室

海華大廈 Pancake專門紗織

QRE Plaza 渝味曉宇重慶老火鍋

華高大廈地下 海饌-海鮮牛扒餐廳

皇室堡 元氣壽司、Dazzling Café

名店坊 京滬佳餚、Red Lobster、小包包

○中西區

力寶中心1座

安樂樓 Tchin Tchin

順豪商業大廈 Ole Spanish Restaurant

國際金融中心商場 Greyhound Café、Blue Bottle Coffee

○東區

電氣道市政大廈

糖廠街23號地下 MR & MRS FOX

資料來源：衛生防護中心（截至2月28日）

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