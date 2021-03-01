新冠肺炎｜強制檢測大廈、工作場所名單（2月28日更新版） (08:35)

任何在2021年2月15日至2月28日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月2日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．觀塘安秀道20號安泰邨智泰樓

．觀塘曉光街44號富華閣

．觀塘曉光街21號曉麗苑曉暉閣

．觀塘月華街28-30號泰康樓B座

．柴灣環翠道18號興華（二）邨裕興樓及樂興樓

．灣仔菲林明道21-29號／駱克道204-210號三元大廈

．山頂加列山道41號明德國際醫院員工宿舍

．馬灣珀麗路8號珀麗灣第6座

．馬灣珀麗路8號珀麗灣第26座

．屯門友愛路4號友愛邨愛智樓第2座

．油尖旺大角嘴道84-86號九龍珀麗酒店

．元朗教育路88號寶城洋樓

．油尖旺大南街74-76號

．觀塘曉光街42號曉華大廈

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．觀塘駿業街56號中海日升中心38-39樓建造業議會

．灣仔駱克道382號旭逸雅捷酒店（灣仔）

．銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店

．油尖旺彌敦道348號香港九龍諾富特酒店

．金鐘道89號力寶中心1座15樓夏禮文律師行

其他（曾在此工作或值勤的人，以及就讀的學生）

．油尖旺海帆道22號官立嘉道理爵士中學（西九龍）

任何在2021年2月14日至2月27日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月1日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．土瓜灣落山道21-39P 號/美景街2-28號美景樓第1期

．油尖旺彌敦道375-381號金勳大廈

．九龍城太子道西341號豪華之家

．柴灣盛泰道100號杏花邨第45座

．葵涌梨木道99號寧峰苑庭峰閣

．東涌逸東街8號逸東（一）邨祿逸樓

．九龍城燕安街22,24號及駿發街21,23號

．大埔太和路12號太和邨喜和樓

．屯門湖翠路168-236號海翠花園4座

．觀塘振華道70號樂華南邨輝華樓

．九龍城靠背壟道120-148號樂民新邨樂善樓

．大埔安埔路12號富善邨善鄰樓

．沙田大埔公路沙田嶺段8006號桂園11座

．長沙灣荔枝角道833號昇悅居2座

．清水灣道45號彩虹彩雲（一）邨飛鳳樓

．炮台山炮台山道32號富澤花園富達閣

．觀塘創業街38號如心艾朗酒店

．九龍城沐虹街12號啟晴邨滿晴樓

．愉景灣蘅峰蘅欣徑12號

．屯門青麟路39號欣田邨綠田樓

．紅磡紅鸞道8號海灣軒-海景酒店E座

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．薄扶林薄扶林道102號瑪麗醫院K座528室

．銅鑼灣糖街19號銅鑼灣中心10樓B室陞宇信貸有限公司

．銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心1511室恒隆地產

．鰂魚涌英皇道979號太古坊林肯大廈12樓恒安標準人壽公司

．中環花園道1號中銀大廈47樓

．大埔三門仔路23號比華利山別墅會所

．油尖旺梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea

其他

．紅磡寶其利街121號城中匯地下至2樓德萃幼稚園（紅磡）

資料來源：政府新聞公報