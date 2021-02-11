35＋大搜捕｜朱凱廸：為理想負罪感光榮　郭家麒：鐵鏈鎖不住思想　李予信：港人要活在真實 (18:02)

立法會前議員朱凱廸：「感謝香港人過去十五年給我貢獻社會的機會，今天為了我們共同的理想負罪，深感光榮。」

立法會前議員毛孟靜：「即使世道未慣，我心到處悠然。」

立法會前議員郭家麒：「監獄能將我們隔絕、但不能阻止我們心靈相通、彼此照應；鐵鏈能鎖住我們的身體但鎖不住我們的思想和靈魂！」

立法會前議員、葵青區議員尹兆堅：「我無畏無懼，迎難而上。」

立法會前議員楊岳橋：「自勉、互勉。」

職工盟主席吳敏兒：「預備好最壞的應對，堅持心中所想，工會加油，香港人加油。」

東區區議員徐子見：「初心不忘，願大家勇敢面對。」

元朗區議員王百羽：「做一個好的人，阻止錯的事，為未來做對的事。」

東區區議員李予信：「無論面對怎樣的荒謬，香港人也要好好生活，活在真實之中。」

灣仔區議員楊雪盈：「大家請放心，我有足夠勇氣去面對。」

東區區議員鄭達鴻：「盡力呼吸，好好過活，不是失去對生命的期待。」

南區區議員彭卓棋：「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」

深水埗區議員劉偉聰：「午後或許看不見藍天，時間有限，恕在下要匆匆作別，願後會有期。」

「九龍城大小事」主席馮達浚：「我不恐懼自身之事，我只恐懼無後來者。」

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