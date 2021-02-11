名潮食館群組增10個案現第二代傳播　本港增22確診新冠肺炎4源頭不明　 (18:32)

名潮食館群組累計44人染疫

K11 MUSEA名潮食館群組新增的10宗確診，包括一名員工的密切接觸者、兩名食客，以及7名密切接觸者，該群組累計44人染疫，包括22名食客、9名員工及13名密切接觸者。衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，目前所見群組已現第二代傳播。

．金鐘力寶中心1座15樓夏禮文律師行一名員工，為名潮食館食客的密切接觸者，最後上班日為2月25日，2月26日發病，該工作場所須強制檢測

．大角嘴埃華街大衛樓黃頌仁醫生醫務所一名護士，與名潮食館群組有流行病學關連，2月25日發病，最後上班日為2月27日，主要工作為配藥及登記；暫有兩名診所護士、兩名醫生及一名清潔工被列密切接觸者。另外，該護士居於屯門友愛邨愛智樓，傳染期曾到大角嘴珀麗酒店居住，上述兩大廈會被列入強制檢測名單

．名潮食館群組3名食客曾2月22日及2月24日下午4時至6時，到黃頌仁醫生醫務所求診；與3人同時間到診的人會被列密切接觸者

另外，K11 MUSEA地下Cartier一名員工，為33歲女子，居於秀茂坪曉麗苑曉暉閣，於2月21日發病，同日為最後上班日，2月26日檢測樣本呈陽性，潛伏期曾到觀塘月華街28至30號泰康樓B座，上述兩大廈會列入強檢檢測名單；另約10名同事要送檢疫中心。

位於觀塘中海日升中心38至39樓建造業議會一名53歲女員工，2月25日發病，2月26日最後上班，居於馬灣珀麗灣6座，上述兩址會被列入強制檢測名單。她於2月22日至23日到位於南區漁光道、葵青葵合街、九龍灣大業街、北區鳳南路的4個建造業議會訓練中心，亦曾於2月19日至20日到K11 MUSEA的5樓餐廳Lilium by Gitone食下午茶。

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