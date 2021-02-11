古諮會3月開會料討論主教山配水庫評級　民間報告：港唯一以花崗岩石柱建成配水庫 (16:18)

發表報告的團體表示，民間發表的報告依照古蹟辦6大準則評估，包括歷史價值、建築價值、原真性、罕有程度、組合價值及社會價值，理應被評為法定古蹟。「活現香港」共同創辦人陳智遠稱，如主教山配水庫最後被評為級數較低的歷史建築，希望政府提供充分理據向公眾解釋原因。陳智遠指出，配水庫事件反映本港對古蹟的定義「太狹隘」，「對並非一幢幢的建築物只視為構築物」，但歷史價值可能更高，建議古諮會改革評審機制，防止類似事件再次發生。

主教山配水庫於去年底被發現內藏古羅馬式石柱及紅磚圓拱，中大建築系碩士畢業生林嘉慧表示，翻查大量歷史文獻和資料，發現配水庫的混合式建築結構，亦反映了本地土木工程逐漸轉型至現代，而作為20世紀初香港建築歷史過渡階段的例子亦屬罕有。而其他與配水庫同期落成的紅磗建築，例如香港醫學博物館（1906年）和舊上環街市北座大樓（1906年），早於1990年已被列為法定古蹟。