35＋大搜捕｜戴耀廷、林卓廷、梁國雄、余慧明等47人被控「串謀顛覆國家政權」　明早西九龍法院提堂【短片】 (14:59)

【14:59】警方下午近3時表示，以「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名於今年1月被拘捕的人，包括39男8女，年齡介乎23至64歲，所有人會被通宵扣留，並於明日（3月1日）上午11時後於西九龍裁判法院提堂。

被捕者包括：戴耀廷、朱凱迪、陳志全、毛孟靜、胡志偉、黃碧雲、尹兆堅、區諾軒、趙家賢、林卓廷、譚文豪、郭家麒、楊岳橋、李予信、梁國雄、岑子杰、黃之鋒、岑敖暉、余慧明、吳敏兒、譚凱邦、范國威、譚得志、林景楠、鍾錦麟、王百羽、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻、徐子見、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、馮達浚、劉偉聰、劉澤鋒、李嘉達、施德來、張可森、黃子悅、伍健偉、何桂藍、劉頴匡、鄒家成、呂智恆、柯耀林

此外，民間集會團隊發言人劉頴匡亦被落案起訴涉違《刑事罪行條例》S159A、159C。

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【14:00】負責統籌民主派初選的戴耀廷到馬鞍山警署報到，他在警署外被問到心情如何時表示「無乜嘢講」；社民連岑子杰、民主黨黃碧雲到油麻地警署報到；荃灣區議員岑敖暉到西區警署報到。

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠到馬鞍山警署報到，他稱「無乜諗法、做唔到乜」，並已安慰家人說「我無做錯事、無做違法事」，並透過傳媒直播鏡頭說「香港人加油」。相關報道：林景楠：沒做錯事 問心無愧

警方國安處1月6日大舉拘捕組織或參與民主派「35+初選」的53人，其後再拘捕正在獄中服刑的黃之鋒和被羈押的譚得志，稱他們涉嫌顛覆國家政權。一眾被捕者2月10日已到警署報到，原定4月8日再報到，但前日（26日）相繼接獲國安處通知，須提前於今日報到。相關報道：35+被捕人2月28日報到 料起訴 梁晃維預計扣通宵周一上庭 劉頴匡：保釋機會近零

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