新任食衛局常秘劉利群被指不符「愛國者」標準　葉劉淑儀籲停止文革式批鬥 (23:45)

葉太表示，政府宣布劉利群晉升為食物及衛生局常任秘書長後，她發現很多建制派的網上群組及網頁，均鋪天蓋地攻擊劉利群，包括於前年社會事件期間，沒有好好處理連儂牆，又質疑劉的丈夫、社聯行政總裁蔡海偉是「黃絲」，稱劉不符合「愛國者」標準，批評政府為何讓她升職。

葉太稱，雖然劉利群擔任食環署長時，社會上有對她工作不滿的聲音，例如處理連儂牆不力、香港的衛生環境倒退、三無大廈沒人管理等，並「雙重標準」，迅速將支持國安法的橫額拆除等，但據了解當時食環署沒有清拆連儂牆，是因有一宗相關訴訟尚未審議。葉太稱，是否要拖延數年、待訴訟結束才採取行動，這做法是值得商榷，但無可否認這決定獲得劉利群上司認同。至於有指食環署雙重標準，迅速拆除支持國安法的標語及橫額，葉太稱據了解相關行動並非食環署所負責。

葉太表示，劉利群因丈夫是蔡海偉而被扣上「黃絲」帽子，她認為十分要不得；劉利群是否政治正確、是否「愛國者」，應該由她的上司處理，而不是作出鋪天蓋地式人身攻擊。葉太又說，留意到新民黨部分黨友「跟風地批評」，呼籲要「對事不對人」。

葉太稱，目前政府內的資深政務官已經「買少見少」，大家應好好珍惜，以免影響政府有效運作。

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