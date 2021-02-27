新冠肺炎｜初步確診逾20宗　兩宗檢測結果不確定 (17:28)

本港今日（27日）新增33宗新型冠狀病毒確診個案，另有逾20宗初步確診。初步確診個案中，有6宗源頭不明，當中兩宗的檢測結果為不確定。
源頭不明初步確診個案
．53歲女子：居於馬灣珀麗灣6座，在觀塘駿業街中海日升中心38樓工作
．49歲男子：居於上海街220號，任職保安，分別在山頂、大埔、葵涌工作。他曾在2月16日及23日檢測陰性，2月25日的檢測結果為不確定，病毒數值（CT Value）高，代表病毒量低。目前未能肯定他是否確診
．33歲女子：居於秀茂坪曉麗苑曉暉閣，在K11 MUSEA Cartier工作。K11 MUSEA所有店舖的員工須強制檢測
．般咸道麥當勞員工：居於西營盤，最後上班日為2月27日。他亦曾在灣仔軒尼詩道OK便利店工作，最後上班日為2月23日。他在2月26日經公司做檢測後結果為不確定，病毒數值（CT Value）為43，代表病毒量低。張竹君表示，會視乎情況決定安排員工強制檢測或是檢疫
．31歲男子：居於柴灣，2月24日做檢測，2月25日至27日分別在彌敦道九龍諾富特酒店、柏寧酒店及灣仔旭逸雅捷酒店的酒店大堂工作
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