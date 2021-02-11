曾國衞︰立法會選舉仍以9月5日為目標　完善選舉制度由中央主導「理所當然」 (11:39)

曾國衞又指出，過去香港有部分並非真正愛國的人，透過競選進入政府機關及建制制度中，從而出現很多亂局，因此有需要完善選舉制度，「由中央主導呢樣嘢係理所當然，亦都無可厚非」，因此政府會視乎中央稍後在完善選舉制度方面的方案全力配合，「畢竟大家嘅共同目標都係落實到愛國者治港呢個精神、原則」。

曾國衞表示，「愛國者治港」是必要前提，中國的根本制度是有中國特色的社會主義制度，由中國共產黨領導國家是本質特徵，「所以最低限度你一定要接受佢、尊重佢」，他稱市民可以有不同政見，但憲法清楚說明不能破壞國家社會主義制度，「呢個係一個紅線」。

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