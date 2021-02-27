警搗黃大仙觀塘無牌酒吧　拘80人最細15歲 (09:45)

警方拘捕8名酒吧男負責人，年齡介乎15至33歲，涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途，以及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。43男29女酒客，年齡介乎19至49歲，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，他們亦涉嫌違反限聚令，警員向他們發出定額罰款通知書。警員在黃大仙大有街36號的無牌酒吧內檢獲3支疑含有可卡因的香煙，酒吧內7名女子亦涉嫌管有危險藥物被捕。行動中警方共檢獲約700罐啤酒及115瓶烈酒，總值約6.45萬元。

觀塘派對房間9女涉違限聚令收告票

警員巡查鯉魚門道2號一間派對房間時，發現9名女顧客，年齡介乎21至42歲，她們涉嫌違反限聚令，警員向他們發出告票。所有被捕男女現正被扣留調查。

銅鑼灣食肆涉晚上10時後提供堂食 負責人將被檢控

另外，昨晚（26日）約11時，警方突擊巡查銅鑼灣霎東街一幢大廈，發現一間食肆於晚上10時後仍然違規提供堂食，一名34歲胡姓男負責人涉嫌違反第599F章，將被檢控。其餘7男9女顧客則涉嫌違反限聚令，警員向他們發出定額罰款通知書。