新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月26日更新版） (08:35)

任何在2021年2月13日至2月26日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月28日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．何文田忠孝街60號愛民邨衛民樓

．何文田衛理道18號君頤峰第2座

．深水埗巴域街54號石硤尾邨第21座

．深水埗白田街10號石硤尾邨第22座

．深水埗窩仔街125號石硤尾邨第23座

．深水埗窩仔街123號石硤尾邨第24座

．深水埗窩仔街100號石硤尾邨美薈樓

．美孚新邨第8期百老匯街122-124號

．彩虹彩盛里1號彩興苑彩蕎閣

．樂富聯合道198號樂富邨樂民樓

．觀塘秀明道101號秀茂坪邨秀康樓

．九龍灣宏光道15號君立酒店

．馬鞍山恆明街8號觀瀾雅軒第4座

．東涌東涌道399號裕泰苑B座

．灣仔駱克道72-86號熙華大廈B座

任何在2021年2月12日至2月25日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月27日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．大埔公路大埔滘段4105號策誠軒I座

．何文田忠孝街60號愛民邨建民樓及嘉民樓

．長沙灣荔枝角道863號泓景臺第6座

．鰂魚涌基利路3號逸樺園第1座

．觀塘牛頭角道120號牛頭角下邨貴亮樓

．將軍澳澳景路88號維景灣畔第16座

．油尖旺海輝道11號維港灣第7座

．元朗寶業街18號尚豪庭第1座

資料來源：政府新聞公報