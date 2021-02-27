新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:30)

本港周五（26日）新增24宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月20日至2月26日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月26日報道：K11 MUSEA名潮食館再增確診 張竹君：懷疑員工在通道殘留飛沫
○油尖旺區
K11 MUSEA 名潮食館
尖沙嘴中心
美麗華廣場 國金軒
奧柏．御峯 彩翠軒酒家
奧海城1期 大家樂、糖心軒
大全街57號地下 星洲總廚
大全街12-18號 金家樂茶餐廳
白加士街47-49號 澳洲牛奶公司
○觀塘區
淘大商場3期 Domon居酒屋
九龍灣國際展貿中心
MegaBox
德福廣場1期 美心皇宮
1亞太中心 海港酒家
富利工業大廈 深仔記
創紀之城5期 京饌
鱷魚恤中心 太興
秀茂坪商場
○沙田區
新貿中心 華記食堂
富寶花園商場
雲疊花園商場
○大埔區
逸瓏灣II期 逸翠軒
大埔超級城
太和鄰里社區中心
太和街市
富善街市
大元街市
○屯門區
置樂花園 大快活
黃金海岸酒店 沙嗲軒
○元朗區
形點I 馬祖台灣養生湯麵館
○深水埗區
南昌街115號地下 賓墟餐廳
泓景臺商場 君臨宴會廳
長沙灣廣場 盈暉海鮮酒家
保安道市政大廈
○荃灣區
三坡坊10-12號 潮興海鮮酒家
荃灣中心2期商場
楊屋道市政大廈
荃新天地2期 麗都總廚
如心廣場商場2期 湊湊火鍋‧茶憩
大壩街75號 火山燒
荃豐中心
海之戀 WM Café & Bar
○中西區
國際金融中心商場 Greyhound Café
Imperial Kennedy 花園餐廳
西寶城 麥當勞、Panash Bakery & Café
安樂樓 Tchin Tchin
○灣仔區
QRE Plaza 渝味曉宇重慶老火鍋
機利臣街4號地下 糙米家
北海中心 利苑酒家
天樂里6-18號地下 金記冰室
東角中心
○黃大仙區
Mikiki 大家樂、囍記車仔麵
竹園廣場
○九龍城區
逸．酒店
何文田廣場 吉野家
紅磡灣中心 路斯餐廳
○西貢區
東港城 畔溪尚粵館
九龍東智選假日酒店
尚德商場
資料來源：衛生防護中心（截至2月26日）
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