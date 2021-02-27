港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:30)

本港周五（26日）新增24宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月20日至2月26日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月26日報道：K11 MUSEA名潮食館再增確診 張竹君：懷疑員工在通道殘留飛沫

○油尖旺區

K11 MUSEA 名潮食館

尖沙嘴中心

美麗華廣場 國金軒

奧柏．御峯 彩翠軒酒家

奧海城1期 大家樂、糖心軒

大全街57號地下 星洲總廚

大全街12-18號 金家樂茶餐廳

白加士街47-49號 澳洲牛奶公司

○觀塘區

淘大商場3期 Domon居酒屋

九龍灣國際展貿中心

MegaBox

德福廣場1期 美心皇宮

1亞太中心 海港酒家

富利工業大廈 深仔記

創紀之城5期 京饌

鱷魚恤中心 太興

秀茂坪商場

○沙田區

新貿中心 華記食堂

富寶花園商場

雲疊花園商場

○大埔區

逸瓏灣II期 逸翠軒

大埔超級城

太和鄰里社區中心

太和街市

富善街市

大元街市

○屯門區

置樂花園 大快活

黃金海岸酒店 沙嗲軒

○元朗區

形點I 馬祖台灣養生湯麵館

○深水埗區

南昌街115號地下 賓墟餐廳

泓景臺商場 君臨宴會廳

長沙灣廣場 盈暉海鮮酒家

保安道市政大廈

○荃灣區

三坡坊10-12號 潮興海鮮酒家

荃灣中心2期商場

楊屋道市政大廈

荃新天地2期 麗都總廚

如心廣場商場2期 湊湊火鍋‧茶憩

大壩街75號 火山燒

荃豐中心

海之戀 WM Café & Bar

○中西區

國際金融中心商場 Greyhound Café

Imperial Kennedy 花園餐廳

西寶城 麥當勞、Panash Bakery & Café

安樂樓 Tchin Tchin

○灣仔區

QRE Plaza 渝味曉宇重慶老火鍋

機利臣街4號地下 糙米家

北海中心 利苑酒家

天樂里6-18號地下 金記冰室

東角中心

○黃大仙區

Mikiki 大家樂、囍記車仔麵

竹園廣場

○九龍城區

逸．酒店

何文田廣場 吉野家

紅磡灣中心 路斯餐廳

○西貢區

東港城 畔溪尚粵館

九龍東智選假日酒店

尚德商場

資料來源：衛生防護中心（截至2月26日）

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