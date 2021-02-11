環保署入樽機實試　回收飲品膠樽每個即時回贈1毫【附教學短片＋入樽機地點一覽＋入樽貼士】 (12:30)

環境保護署（環保署）今年第一季推出「入樽機先導計劃」，於多個公眾地點分階段設置共60部塑膠飲料容器入樽機作環保回收，並透過電子支付平台（八達通或支付寶）作即時回贈，多部入樽機近日已在各區落地【各區入樽機地點一覽】。《明報》電子平台組記者到小西灣廣場的入樽機實試，成功「入樽」並獲得每個1毫的即時回贈。記者實試後，總結了入樽機使用注意及貼士：
入樽機使用貼士：
‧交樽前注意
1. 清空塑膠飲品樽，保留樽蓋，確保樽身沒有變形。
2. 切勿撕走樽身招紙，因入樽機須掃描膠樽上的條碼。
3. 留意塑膠飲品樽容量須介乎100毫升至2公升之間。
4. 宜先上網查詢入樽機容量狀態：每部入樽機可儲存約1000個500毫升容器的塑膠飲品樽，為免白走一趟，可上網查詢入樽機狀態：如藍色表示有較多空間，綠色代表六成滿，啡色代表八成滿，紅色代表已全滿，黑色為暫停服務。【各區入樽機地點一覽】
‧實測3提醒
1. 水貨飲品或新上市飲品未必可回收，入樽機只接受在本港售賣的塑膠飲品。
2. 入樽機閘門打開後，須待綠燈亮起才將膠樽放入磁帶內掃描條碼。
3. 每張八達通或每個支付寶（香港）戶口每日最多可交回30個塑膠飲料樽。（市民亦可選擇將回贈捐給慈善機構）
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