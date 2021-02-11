環保署入樽機實試　回收飲品膠樽每個即時回贈1毫【附教學短片＋入樽機地點一覽＋入樽貼士】 (12:30)

入樽機使用貼士：

‧交樽前注意

1. 清空塑膠飲品樽，保留樽蓋，確保樽身沒有變形。

2. 切勿撕走樽身招紙，因入樽機須掃描膠樽上的條碼。

3. 留意塑膠飲品樽容量須介乎100毫升至2公升之間。

4. 宜先上網查詢入樽機容量狀態：每部入樽機可儲存約1000個500毫升容器的塑膠飲品樽，為免白走一趟，可上網查詢入樽機狀態：如藍色表示有較多空間，綠色代表六成滿，啡色代表八成滿，紅色代表已全滿，黑色為暫停服務。【各區入樽機地點一覽】

‧實測3提醒

1. 水貨飲品或新上市飲品未必可回收，入樽機只接受在本港售賣的塑膠飲品。

2. 入樽機閘門打開後，須待綠燈亮起才將膠樽放入磁帶內掃描條碼。

3. 每張八達通或每個支付寶（香港）戶口每日最多可交回30個塑膠飲料樽。（市民亦可選擇將回贈捐給慈善機構）

入樽機 相關報道：

回收入樽機易爆滿 環團倡增數量容量

政府推「回樽」計劃擬每個膠樽回贈一毫 綠惜地球促增至五毫

綠在區區設膠樽機 大嘥鬼化身球員喊「入樽」

綠色情報：

利市封回收｜綠領行動提醒：浮誇設計、生肖利市封不宜回收重用【全港350個回收點一覽．附連結】

桃花回收｜環保署回收桃花循環再造 年桔不設回收鼓勵栽種【附桃花收集站連結】

大埔綠匯學苑桃花開 桃樹永續生長夏天結果成桃【多圖】

「四電一腦」舊電器回收 自攜到環保署回收點儲分換禮品【附回收便利點網址】