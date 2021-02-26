孟晚舟入稟本港高院要求匯豐披露文件　3月中內庭聆訊 (20:00)

原告為孟晚舟；被告為香港上海匯豐銀行有限公司。傳票指出，由於原告須在加拿大卑詩省最高法院，面對由美國政府提出的引渡聆訊，因此要求被告在本港法庭發出命令後的14天內，披露相關文件。原告又要求由自己或由代表律師行檢閱及複製相關文件，並表示會負責被告履行是次命令的所有合理費用或支出。

按傳票的附件顯示，相關文件包括匯豐風險委員會於2012年12月至2015年4月期間，為華為技術有限公司、星通技術有限公司及Canicula Holdings Ltd所作的風險評估及決定、能顯示3間公司銀行帳戶同屬「華為主集團」的文件、原告與2013年11月、2014年3月31日及2015年4月與匯豐風險委員會開會的文件、原告與匯豐於2013年8月22日開會時，由匯豐人員準備的一份簡報（PowerPoint）等。

匯豐發言人回覆查詢時表示，相關案件尚處於法律程序中，因此不作評論。

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