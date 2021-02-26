學生認阻礙公眾地方罪　官不認同無預謀辯解　押至下月判刑 (18:00)

辯方求情稱，被告周天浩（18歲）坦白認罪，本案性質輕微，沒造成任何人受傷、財物損失或交通意外，維持時間不長，山東街非主要幹道，控方亦同意當時路面沒有車輛。辯方又呈上被告老師及家人撰寫的求情信，稱他樂意聽從教導，成績一直進步，留案底已成不可磨滅的污點，希望法庭先為被告索取報告才判刑，鄭官接納辯方建議，為被告索取感化及社會服務令報告。

案情指出，去年5月10日晚，3名警員在旺角山東街見被告及兩名男童進入後巷，觀察發現3人各自拾起一袋垃圾放在山東街59號外車道上，警員隨即上前制服3人，他們當時身穿黑衣及戴面罩，在警誡下保持緘默。

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