新冠肺炎｜K11 MUSEA名潮食館再增確診　張竹君：懷疑員工在通道殘留飛沫 (16:37)

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館再發現新確診者，包括5名工作人員，以及一位與工作人員相關的緊密接觸者，以及5名名潮食館的食客，及一位相關食客的家人。另外，亦有2位名潮食館工作人員、7名食客、2名緊密接觸者為初步陽性。

大部分相關確診者及初步陽性個案於2月19日到訪名潮食館， 衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲，於當日曾到訪名潮食館的市民為高危者，可致電1823，盡快到檢疫中心檢疫。

病發源頭為一名負責清潔及執枱的工作人員，於18日開始咳嗽，19日上班至下午4點，現時情況危殆。

張竹君稱，名潮食館的員工確診，負責送餐具到廚房等，懷疑該員工或殘留飛沬在通道，戴口罩可幫減低風險，但始終是密室，未必百分百可防止，因患者有咳嗽。她指出，7枱食客在一樓，10多張枱在地下，較多食客在地下層，餐廳可能有超級傳播；確診者涉及7枱，全部坐餐廳的地庫層。

新增源頭不明個案：

．59歲患者，於大角嘴工作，從事工程行業，居於樂富邨樂民樓，其3至4名同事須檢疫

7宗初步陽性、源頭不明個案，部分個案如下：

．86歲女士：居於土瓜灣美景樓，2月1日開始咳嗽，2月25日情況轉差入院，本身坐輪椅、高血壓、曾經中風，現時情況危殆

．45歲男士：居於太子道341號B座豪華之家，於屯門學校任教，最後上班日期為2月8日，但他於2月22日開始感不適，故未必與學校有關

．48歲男士：居於杏花邨45座，於太古坊林肯大廈工作。平日會外出吃飯及打哥爾夫球，暫時未發現與其他個案相關。

．16歲男學生：居於油麻地彌敦道金勳大廈，今年未有到校上學，傳染期及潛伏期有與其他人在體育館進行活動，暫未能追蹤相關者。

．42歲女士：居於大埔南華莆的村屋，有時會在銅鑼灣的一間公司任文職工作，平日有些少涉及6至7人的聚會

．22歲女士：居於東涌逸東一邨祿逸樓，於紅墈德萃幼稚園任文職工作，主要於接待處帶學生到班房上課，從學校檢測中發現初步陽性，無明顯病徵。衛生防護中心已要求紅墈德萃幼稚園暫時停課14天，以及進行大清洗。

．38歲男士：居於土瓜灣燕安街22至24號，於元朗裕景坊祥發大廈的一個食肆任職廚師。

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