警方申強制壹傳媒供被檢電子器材密碼被拒　官：法庭無權強制他人交出密碼 (16:12)

原告分別為壹傳媒有限公司、蘋果日報慈善基金、蘋果日報有限公司、壹傳媒管理服務有限公司、壹傳媒創辦人黎智英 、行政總裁張劍虹、行政總監黃偉強、營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒動畫公司總經理吳達光。被告為警務處長。

警方表示，由於法庭早前下令要雙方共同審視和評估所有被檢取資料，因此認為壹傳媒一方有責任提供密碼，讓雙方可盡快檢視所有資料；又指出由於壹傳媒一方有3人被起訴，即黎智英、黃偉強及周達權，基於法例上指出情況有重大改變，可令法庭有權力，強制原告交出密碼，免讓原告行使「拖延戰術」，令審視進度膠着或影響警方調查。

壹傳媒一方則表示，警方稱壹傳媒一方情況有變，實情是由警方自己的起訴而起，認為警方不能自編原因後作此申請；即使法庭認為情況確有改變，但本港沒有法例賦予權力，讓法庭可下令強制任何人交出密碼。法官陳嘉信基於法庭沒有權限強制他人交出密碼等原因，最終拒絕警方的申請。

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