疫苗接種中心首日運作　有市民形容過程暢順　有長者無預約「摸門釘」 (15:05)

全港18區疫苗接種中心今（26日）首日開始運作，在天水圍天暉路體育館，接種中心主任許先生說，今早沒有市民因接種疫苗不適，運作大致暢順。接種疫苗的何太表示，打針後不久，「針口肌肉有啲痛」，由於僅持續數分鐘，故無通知工作人員。夫婦兩人均稱「等咗疫苗好耐」，盼政府開放更多接種名額，盡快通關，他們希望能參加內地美食團。
何太患高血壓，何先生患糖尿病，兩人稱病情穩定，故無就接種疫苗諮詢醫生。何太說特意揀科興疫苗，因其副作用較少，認為打疫苗可更安心，又形容過程暢順，豎起手指公說「抵讚」。
接種疫苗的六旬羅先生說，自己從事運輸業，自覺屬高危行業，「一個中招，可能成屋人都有事」，稱預約當日等足一個鐘才能進入系統，慶幸最後完成預約。
記者在天暉路體育館外逗留逾2小時，最少20名市民因沒有預約而「摸門釘」。一名不懂上網的長者鼓譟，向職員叫罵約5分鐘。78歲的饒先生踏單車前來，得知預約名額一早爆滿後失望而回，盼政府派員協助長者預約。
區議員關俊笙說，據了解今日有逾千人在天暉路體育館接種疫苗，很多長者因未能預約打針而求助。
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