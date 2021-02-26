疫苗接種中心首日運作　有市民形容過程暢順　有長者無預約「摸門釘」 (15:05)

何太患高血壓，何先生患糖尿病，兩人稱病情穩定，故無就接種疫苗諮詢醫生。何太說特意揀科興疫苗，因其副作用較少，認為打疫苗可更安心，又形容過程暢順，豎起手指公說「抵讚」。

接種疫苗的六旬羅先生說，自己從事運輸業，自覺屬高危行業，「一個中招，可能成屋人都有事」，稱預約當日等足一個鐘才能進入系統，慶幸最後完成預約。

記者在天暉路體育館外逗留逾2小時，最少20名市民因沒有預約而「摸門釘」。一名不懂上網的長者鼓譟，向職員叫罵約5分鐘。78歲的饒先生踏單車前來，得知預約名額一早爆滿後失望而回，盼政府派員協助長者預約。

區議員關俊笙說，據了解今日有逾千人在天暉路體育館接種疫苗，很多長者因未能預約打針而求助。

新冠疫苗 相關報道：

疫苗接種計劃今展開 中央圖書館有長者無預約到場被拒接種【短片】

聶德權：增3間社區疫苗接種中心 3月1日起可網上預約

董建華梁愛詩接種新冠疫苗 董建華稱感覺良好

疫苗接種2月23日起接受預約 科興、BioNTech分設5間及24間接種中心【附注射地點及副作用比較】

疫苗接種預約開始 網址、所需資料、預約步驟一覽

新冠肺炎 相關報道：

香港疫戰｜新冠病毒疫戰大事記【互動時間軸】

新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月25日更新版）

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽