721襲擊案｜原定公開播傳媒片　官以匿名令為由下令將證人「打格仔」 (14:54)

為保護受襲女記者而遇襲的事主A原定繼續作供，但法官葉佐文開庭時稱，事主A需在公開傳媒片段中辨認自己，但由於法庭已頒下匿名令，影片不能就此播放，但若影片只讓律師團隊及被告看到，又有違公開審訊原則，遂建議控方將影片打格，並下令先閉門進行辨認程序。

控方提出，即使將證人的容貌打格，公眾仍能識別影片，並在公開平台搜尋原片。葉官回應說「做到嘅都做哂」，認為不能防止公眾自行上網搜查。控方透露，共有5名街外證人需辨認自己的容貌，A今天會先進行閉門辨認，相關片段長約15分鐘，下周一會繼續作供。

6名被告分別為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基，他們否認暴動罪及有意圖而傷人罪等6項罪名。

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