721襲擊案｜原定公開播傳媒片　官以匿名令為由下令將證人「打格仔」 (14:54)

前年7．21元朗白衣人襲擊事件，6人不認罪，審訊今（26日）進入第5天。案件原定公開播放傳媒片段，並由繼續作供的事主A辨認出自己，但由於法庭早前頒下匿名令，法官關注到公開播放會讓旁聽者認出證人，遂下令將辨認程序以閉門聆訊方式處理，又要求控方將顯示證人容貌的片段「打格仔」，以便在庭上公開播放涉案片段。案件押後至下周一（3月1日）續審。
為保護受襲女記者而遇襲的事主A原定繼續作供，但法官葉佐文開庭時稱，事主A需在公開傳媒片段中辨認自己，但由於法庭已頒下匿名令，影片不能就此播放，但若影片只讓律師團隊及被告看到，又有違公開審訊原則，遂建議控方將影片打格，並下令先閉門進行辨認程序。
控方提出，即使將證人的容貌打格，公眾仍能識別影片，並在公開平台搜尋原片。葉官回應說「做到嘅都做哂」，認為不能防止公眾自行上網搜查。控方透露，共有5名街外證人需辨認自己的容貌，A今天會先進行閉門辨認，相關片段長約15分鐘，下周一會繼續作供。
6名被告分別為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基，他們否認暴動罪及有意圖而傷人罪等6項罪名。
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