男廚房工、女社工非法集結罪成　判囚9個月 (14:40)

兩名被告為姚志聰（22歲）及郭煥琳（26歲）。同案兩名被告早前認罪，分別被判囚7個月及半年。

蘇官裁決時指出，兩被告於太和路被制服，而警方是沿馬路推進，認為他們不會從兩旁的行人路走出馬路，必定是身處集結人群中向後走，又認為他們戴上手套是與非法集結者同流合污，故裁定二人罪成。

辯方求情稱，沒證據顯示二人與暴力事件相關，又呈上被告姚志聰、其家人和教師撰寫的求情信，稱他事後有悔意，並因事件受到精神壓力。家人形容他本性善良，十分照顧家人，其中辯方引述被告兩名妹妹的求情信，雖文筆稚嫩，但真摯誠懇，稱「被告是個好哥哥」，此時被告雙眼泛紅，一度用手拭淚。

辯方又指出，被告郭煥琳是一名註冊社工，但因案件影響她未能獲取錄，事後感到痛苦及內疚；而她自小志願就是成為社工，惟現時未能如願，希望法官輕判，讓她早日重投及回饋社會。蘇官聽畢求情後，隨即判二人監禁9個月，二人走進犯人欄時，旁聽者不斷叫「等你出嚟呀！」，被告向他們揮手離開，庭內傳出啜泣聲。

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