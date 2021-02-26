梁凌杰死因研訊5月開審　雙親缺席兼搬離住所 (13:37)

據了解，裁判官高偉雄決定繼續展開死因聆訊，並排期5月10至26日進行為期12日的審訊，高偉雄亦傾向案件由陪審團審理。警務處長、消防處長、太古廣場、太古廣場的保險公司、當時負責在太古廣場搭建工作台，進行外牆工程的工程公司將列作有利害關係方。法庭將傳召30多名證人，當中包括當日在太古廣場執勤的消防員、警員、警方談判專家、太古廣場的職員等，目前案件亦沒迹象顯示與精神科議題有關。

另外，對比科大學生周梓樂在停車場傷重不治的案件，本案的環境複雜程度較低，故今次不會引入虛擬實景技術，但死因庭會嘗試透過使用其他科技，令陪審團和公眾更易理解。

據了解，死因庭昨日（25日）收到梁凌杰父母的代表律師通知，不再代表梁凌杰雙親，死因庭昨午亦未能聯絡對方。至死因庭今早開庭，梁凌杰父母沒出席聆訊，警方前往他們的報住地址尋找二人時，發現二人已搬離該住所，目前未知二人是否已離境。

假如梁凌杰父母最終表明不欲展開死因聆訊，死因庭會視為重要的影響因素，惟有關意願不會直接阻止死因庭繼續展開聆訊。

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