財政預算案｜陳帆︰私家車「不可能無限制增加」　政府下月公布電動私家車路線圖 (14:00)

相關報道︰私家車牌費加三成 首次稅增15% 昨刊憲生效 電動車「一換一」免稅額同步上調

黃錦星指出，政府目標於2035年或以前停止新登記燃油私家車，亦包括混合動力車，屆時新登記私家車須為零排放類型的「純電動車」，政府將致力推動屋苑增設充電設施及培訓人才，認為定下路線圖後，會發出更清楚的信息讓各方配合。

被問到政府為何在經濟低迷下增加牌費及首次登記稅，運房局長陳帆解釋，政府留意到過去一段時間，私家車增長「已去到一個點」，但道路和隧道容量有限，「不可能無限制增加」，認為現在是適當時候加費。他承認較難準確評估成效，但「過去經驗顯示有一定效用」。

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