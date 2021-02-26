海關截南美到港冷凍貨櫃　檢市值1.26億可卡因拘一人 (12:40)

海關毒品調查課監督李嘉明稱，早前海關與南美情報機關交流，發現有販毒集團利用冷凍貨櫃掩飾偷運毒品，遂鎖定高風險貨櫃徹底檢查。關員周二（23日）利用大型X光機檢查一個報稱載有葡萄的貨櫃，發現有可疑影像，懷疑有違禁品放於貨櫃門邊，打開貨櫃後發現門邊有兩個粗糙尼龍袋，內藏67塊磚狀物體，初步測試證實是可卡因，毒品共重80公斤，市值約1.26億元。海關拘捕一名53歲貨運代理，暫未有足夠證據顯示他與案有關，正追查收貨人身分。

李嘉明形容販毒分子手法「毫無掩飾，純粹搏大霧」，毒販將毒品放於貨櫃門邊，估計是方便短時間提取毒品，毒販或以為海關檢查冷凍貨櫃的成本和難度較高，加上近期南美葡萄當造，藉此減低被抽查風險。毒品用多重防水物料包裹，相信是要防水防潮。

海關調查顯示，販毒集團利用極迂迴路線企圖避開海關偵查，貨櫃由秘魯寄出，經過多個港口，包括厄瓜多爾、釜山、高雄、蛇口再輾轉到港，初步調查相信貨櫃會經陸路運到內地。李嘉明說，毒品表面上跟隨貨櫃運到內地，同時不排除毒販趁貨櫃停留期間，將毒品偷運入港。

李嘉明續說，去年海關檢獲949公斤可卡因，較前年檢獲量628公斤上升51%，預期市場對可卡因需求大。他稱疫情下旅客檢疫措施嚴格，販毒分子廣泛使用空運或海運運毒，海關會繼續透過風險管理、情報分析及加強與內地和國際執法機構合作，打擊跨境販毒。