無業漢網售不明來歷減肥藥　涉非法管有第一部毒藥被捕 (11:31)

屯門警區特別職務隊第一隊督察廖敏盈表示，衛生署去年8月接獲投訴，稱有人在網上出售減肥藥物，警方經調查後，發現有人在社交平台Instagram售賣不明來歷藥物，並以誇張手法招徠，例如聲稱「兩周減10磅」。

警方鎖定疑犯身分，昨早8時許，聯同衛生署人員突擊搜查疑犯位於屯門藍地一間村屋的住所，起出逾1000包，包括1.8萬粒第一部毒藥及510粒危險藥物，藥物市值約20萬元。

警員即場拘捕一名27歲魏姓本地男子，涉嫌非法管有第一部毒藥、非法管有未經註冊的藥劑製品作販賣用途及販賣危險藥物，他報稱無業。警方調查相信，疑犯在網上售賣藥物兩年半，每月約有10宗以內的生意，藥物由韓國寄到本港，每5次療程收費約1350至2700元不等，共30天藥物，疑犯聲稱藥物價錢愈高，減磅愈多。

廖敏盈指出，檢獲的第一部毒藥包括麻黃鹼及氟西汀，麻黃鹼用作治療鼻塞，服後有機會引致焦慮、失眠或頭痛；氟西汀則用作治療情緒病，副作用包括幻覺及失眠。