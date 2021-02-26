新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月25日更新版） (09:15)

任何在2021年2月12日至2月25日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月27日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．大埔公路大埔滘段4105號策誠軒I座

．何文田忠孝街60號愛民邨建民樓及嘉民樓

．長沙灣荔枝角道863號泓景臺第6座

．鰂魚涌基利路3號逸樺園第1座

．觀塘牛頭角道120號牛頭角下邨貴亮樓

．將軍澳澳景路88號維景灣畔第16座

．油尖旺海輝道11號維港灣第7座

．元朗寶業街18號尚豪庭第1座

任何在2021年2月11日至2月24日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月26日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．香港仔華貴道3號華貴邨華賢樓

．深水埗福華街570-572號及兼善里16-18號

．筲箕灣愛賢街8號東旭苑東曉閣

．黃大仙竹園道15號竹園（南）邨華園樓

．觀塘馬蹄徑3號麗裕大廈（大廈地下舖位及1樓除外）

．堅尼地城爹核士街11號浚峯

．元朗八鄉蓮花地11A號

．油尖旺彌敦道315號

．沙田田心街22號雲疊花園第2座

任何在2021年2月18日至2月24日期間，曾身處以下指明地方的人，須於2月26日或之前接受檢測：

．油尖旺梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MUSEA 1樓113A號舖名潮食館

資料來源：政府新聞公報