港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:28)

本港周四（25日）新增13宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月19日至2月25日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月25日報道：新增13確診3源頭不明

○油尖旺區

K11 MUSEA 名潮食館

尖沙嘴中心

奧海城1期 大家樂、糖心軒

大全街12-18號 金家樂茶餐廳

莊士倫敦廣場 肯德基

白加士街47-49號 澳洲牛奶公司

○觀塘區

九龍灣國際展貿中心

德福廣場1期 美心皇宮

冠天閣 大家樂

1亞太中心 海港酒家

富利工業大廈 深仔記

創紀之城5期 京饌

鱷魚恤中心 太興

○沙田區

雲疊花園商場

恆安商場 金龍泉

○大埔區

大埔超級城

太和街市

富善街市

大元街市

○屯門

置樂花園 大快活

○元朗

形點I 北京樓、馬祖台灣養生湯麵館

○荃灣區

荃灣中心2期商場

楊屋道市政大廈

荃新天地2期 麗都總廚

如心廣場商場2期 湊湊火鍋‧茶憩

大壩街75號 火山燒

悅品酒店．荃灣 The Platter

荃豐中心

海之戀 WM Café & Bar

○中西區

Imperial Kennedy 花園餐廳

西寶城 麥當勞、Panash Bakery & Café

安樂樓 Tchin Tchin

○灣仔區

東角中心

麗駿酒店 味苑

海德中心

○東區

太古城中心

北角匯 星巴克咖啡

○黃大仙區

Mikiki 大家樂

竹園廣場

○九龍城區

何文田廣場 吉野家

紅磡灣中心 路斯餐廳

○西貢區

九龍東智選假日酒店

尚德商場

資料來源：衛生防護中心（截至2月25日）

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