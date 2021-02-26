新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:28)

本港周四（25日）新增13宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月19日至2月25日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月25日報道：新增13確診3源頭不明
○油尖旺區
K11 MUSEA 名潮食館
尖沙嘴中心
奧海城1期 大家樂、糖心軒
大全街12-18號 金家樂茶餐廳
莊士倫敦廣場 肯德基
白加士街47-49號 澳洲牛奶公司
○觀塘區
九龍灣國際展貿中心
德福廣場1期 美心皇宮
冠天閣 大家樂
1亞太中心 海港酒家
富利工業大廈 深仔記
創紀之城5期 京饌
鱷魚恤中心 太興
○沙田區
雲疊花園商場
恆安商場 金龍泉
○大埔區
大埔超級城
太和街市
富善街市
大元街市
○屯門
置樂花園 大快活
○元朗
形點I 北京樓、馬祖台灣養生湯麵館
○荃灣區
荃灣中心2期商場
楊屋道市政大廈
荃新天地2期 麗都總廚
如心廣場商場2期 湊湊火鍋‧茶憩
大壩街75號 火山燒
悅品酒店．荃灣 The Platter
荃豐中心
海之戀 WM Café & Bar
○中西區
Imperial Kennedy 花園餐廳
西寶城 麥當勞、Panash Bakery & Café
安樂樓 Tchin Tchin
○灣仔區
東角中心
麗駿酒店 味苑
海德中心
○東區
太古城中心
北角匯 星巴克咖啡
○黃大仙區
Mikiki 大家樂
竹園廣場
○九龍城區
何文田廣場 吉野家
紅磡灣中心 路斯餐廳
○西貢區
九龍東智選假日酒店
尚德商場
資料來源：衛生防護中心（截至2月25日）
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