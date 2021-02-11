政府擬租酒店賓館800房作過渡房屋　關愛基金撥款9500萬 (23:02)

首間酒店已簽合作備忘錄 供161房

蘇偉文今日在立法會過渡性房屋及劏房事宜小組委員會上表示，酒店或賓館反應正面，當局已獲得關愛基金通過9500萬元撥款。他說，早前已有一間酒店與NGO簽定合作備忘錄，合共提供161間房間，酒店內設有一層共享空間，提供洗衣機、煮食設施等。

據了解，首間參與計劃的酒店是位於土瓜灣的前郵輪酒店（B Hotel），於2月10日與樂善堂簽署合作備忘錄，整幢酒店將用作「社會房屋酒店」，每間房間面積由120至240平方呎不等，設獨立洗手間、浴室和基本家具等，最快5月供基層市民申請入住。

蘇偉文稱，參與計劃的酒店或賓館需要簽署最少兩年租約期，以保障住戶有合理的居住時間，不會在居住期間遇上迫遷情況。

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