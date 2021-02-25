華大基因測序試劑涉侵權遭起訴　官准續轉運涉案產品予現有海外客戶 (19:47)

原告為Illumina Cambridge Ltd.；被告依次為深圳華大智造科技股份有限公司、香港華大基因醫療設備有限公司、MGI International Sales Co., Ltd.、華大基因香港研發中心有限公司、香港華大基因科技服務有限公司、華大基因健康（香港）有限公司。

高院昨日（24日）展開聆訊，處理Illumina的臨時禁制令申請，法庭聽畢雙方陳辭後，今決定不頒布臨時禁制令，裁定華大可將涉案產品經香港香港轉運至現有海外客戶，不可轉運予新客戶，直至有裁決為止；並要就本案訴訟內容、華大的行動及Illumina涉案專利的失效期等，發信通知香港的現有客戶。

華大智造發表聲明，歡迎高院沒頒禁制令，並稱華大已針對Illumina以不合法方式獲取專利的行為，在美國發起反壟斷訴訟，並獲當地法院受理。

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