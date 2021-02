理大生涉無牌管槍等還押4月再訊　控罪書錯英文　官令即修正：唔想上到終審法院成外國法庭笑柄 (19:10)

控罪書其後已修正,原版本上寫的「one number of Pepper Ball Tactical Compact Pistol and two numbers of Pepper Ball Magazine」、「14 numbers of Respirator, 3 numbers of canister」等均被圈起,修正版全刪去「number/numbers of」。

被告為理大一年級生呂世瑜(23歲),控罪指稱他於2020年9月24日在粉嶺的寓所內,無牌管有一支胡椒彈手槍及兩個胡椒彈彈匣。他另被控在沒有進口許可證下輸入戰略物品,即14個防毒面具、三個防毒面具濾芯及一件防彈背心;以及管有攻擊性武器,即兩把軍刀和一支伸縮警棍。被告暫毋須答辯,控方申請押後案件獲批,被告須還押至4月8日再訊。