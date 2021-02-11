721襲擊案｜事主：睹女記者被打　欲伸援手即被2至3人攻擊 (18:21)

A表示，約晚上10時49分，白衣人與閘內市民對罵， A拿出手機做現場直播。庭上播放了片段，長約10分25秒。A表示，片段起初有一名深色衫男子在閘外被追打，之後一名粉紅色間條衣的男子，手持雨傘及木棍想攻擊他，「幾乎打中我，我畀人拉咗去後面」。

控方指出，片段中有一名身穿印有「中國制造」紅色字樣白衣的男子，進入了閘內招手。A同意，補充說當時「唔知佢想點」。據控方開案陳辭，首被告王志榮案發時身穿該字樣的白衣。

片段拍攝到有閘內市民開傘，控方問A為什麼他們會開傘，A稱這明顯是自衛行為，因白衣人以藤條、木棍及水樽襲擊，「可以做嘅就係開遮擋，而其實當時穿黑衣的人一半都冇，閘內乜衫嘅人都有」。片段所見，白衣人一度退回F出口附近聚集，有人連續大叫「唔好走，黑社會！」

片段接近尾聲時，有穿反光衣的女記者出了閘，A稱一名粉紅色衫男子衝過來追打女記者，當他跳出閘嘗試保護女記者時，隨即遭2至3人用硬物敲打，過程中電話被打爛，直播亦因此中斷。聆訊明（26日）續。

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