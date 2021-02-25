丘品創作辦公室涉拖欠租金逾36萬元　業主入稟追租收樓 (17:55)

原告為Kolling Company (Hong Kong) Limited，即尖沙嘴加連威老道開麟中心9樓及11樓的業主；首被告為丘比特策劃工作室有限公司，次被告為擔保人翁麗虹。入稟狀指出，原告去年5月15日與首被告簽訂兩份租約，租用上述兩層物業共兩年，每層月租逾3.4萬元。此外，首被告須支付每月逾9000元的管理費及冷氣費。

入稟狀指出，首被告從去年11月起沒再繳付租金等費用，截至今年2月，連同利息共拖欠逾36萬元。原告雖曾發律師信追討，但首被告未有繳付費用，故原告入稟要求被告還款，以及交回兩層單位。

丘比特策劃工作室有限公司於2017年8月成立，公司唯一的董事為翁麗虹。翁麗虹亦是丘品創作有限公司及丘嘜有限公司的董事。

其他報道：女子疑拍攝示威者遭包圍受傷 3男女受審 女被告稱目睹事主打人及被指控「搶嘢」

其他報道：818流水式集會案 作供警：有留意新聞但忘記有否提「流水式」集會

其他報道：兩青年襲警原判囚3月已出獄 遭律政司覆核刑期改囚10月須再入獄

其他報道：倉務員拒捕罪成囚4周 上訴被駁回須即時監禁