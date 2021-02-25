麗瑤邨七旬妻殺夫案　街坊：夫妻關係好未聞吵架 (15:38)

蘇先生、蘇太居於貴瑤樓約40年，與劉氏一家是「老街坊」。蘇太形容，劉氏夫婦感情相當好，間中一同下樓買菜，劉妻深居簡出，與鄰居碰面會「笑笑口」打招呼。蘇生說，劉氏夫婦曾一同到印尼和北京旅遊，過去未曾聽聞二人吵架。另有鄰居稱，劉氏夫婦會一同到荃灣川龍種生果，收成後會送贈街坊。

蘇太說，鄰里間知道劉妻患有精神病，而劉先生亦十分照顧太太，「唔係大大聲講嘢。」蘇太憶述，約20年前，劉妻疑病發，突然在家中放聲大哭，並說自己腳痛，蘇太表示曾四度向劉妻提議一同到長者中心，劉妻婉拒。蘇太稱，劉妻有一段 日子會前往荃灣參加教會聚會。

據蘇太了解，劉氏夫婦育有一子一女，女兒與二人同住，兒子早年結婚後移居台灣，「覺得佢樣樣都好，仔又好女又好，唔知點解會咁」。蘇先生、蘇太均稱對事件感到愕然及難過，估計今次事件因劉妻病發引致，二人表示會為劉氏一家祈禱。

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