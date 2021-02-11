818流水式集會案　作供警：有留意新聞但忘記有否提「流水式」集會 (15:31)

時任高級督察、現任港島總區行動部總督察冼佩雯在民陣申請遊行集會後，曾與總督察古兆輝代表警方出席會議。冼佩雯確認古兆輝曾提出「反建議」，建議民陣只在維園舉行集會，但民陣代表並不同意，當中岑子杰曾形容安排「危害公眾安全」，被告之一的李卓人則認為人群屆時難以進入維園。

冼佩雯又表示，她在集會前有留意新聞，但忘記新聞有否提及民陣會透過「流水式」舉行集會，亦沒留意民陣在集會前曾舉行記招。辯方問新聞是否有特別值得關注的事需通知上級，冼佩雯回應她看新聞的目的不只為工作，「我唔會睇到啲咩都同老闆講。」

辯方提及，警方在另一次的上訴委員會會議中，接受民陣為「一個好好嘅遊行集會舉辦者」，冼佩雯稱已忘記會中的實際說法，但記得警司廖珈奇當時形容民陣「係一個大品牌」，與警方在遊行集會方面「合作得好好」，警方亦接受民陣的「和理非」取向。

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