女子疑拍攝示威者遭包圍受傷　3男女受審　女被告稱目睹事主打人及被指控「搶嘢」 (15:46)

3名被告依次為報稱廚師黃子隆（31歲）、大專學生吳睿哲（23歲）及中學教師蘇瑋善（26歲）。

第三被告蘇瑋善自辯稱，當日途經現場，有一男子跟她說事主X「搶嘢」，故上前了解，其間多次聽到有人叫X交出電話及出示委任證，她懷疑事主搶人電話，在拉扯期間，X突然轉身打向後方白衫人、即首被告的面部，所以她輕輕按着X，希望她冷靜。當X出手打人後，眾人焦點轉至她打人一事。

蘇瑋善續稱，她曾向X說「因為有人懷疑你，所以撳住你，我都唔想對你咁」，由於X用力掙扎，「所以知道佢（事主）唔想大家咁做」，惟X沒有回答任何問題。但蘇瑋善目睹她打人，加上先前其他人指控她「搶嘢」和「影人相」，故相信是真有其事，所以叫X交出電話，目的是想她澄清指控。

控方問蘇瑋善為何最後會放走X，蘇瑋善稱親眼目睹被打的白衫男子沒有追究，相信事件已經平息，反問「點解我仲要留佢喺度呢」。

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