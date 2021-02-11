財政預算案｜張華峰批加股票印花稅錯誤　何俊賢不滿無漁農界受惠措施　斥勿「暴君心態」 (15:02)

預算案將股票印花稅由原來買賣雙方按交易額各付0.1％，提高至0.13％。張華峰稱，加股票印花稅決定錯誤，市場昨日蒸發了大量資產，批評做法是向香港、內地的投資者「開刀」，印花稅影響到投資者信心，成交額就會萎縮，希望陳茂波重新考慮決定或減少增幅。陳茂波回應時重申，香港市場有吸引力、競爭力，並重提過去因為上市條例等改革，令香港股票市場興旺。

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何俊賢表示，陳茂波稱很多預算案中小企措施都惠及漁農界，但事實上漁農界作業不需商業登記，不能受惠。何俊賢稱自己不是「小器」，因為過去幾份預算案都無惠及業界，問陳茂波有否將漁農界的意見與食物及衛生局長陳肇始溝通。

陳茂波回應稱，特首林鄭月娥最新的《施政報告》有講述對漁農業的支持措施，「如果何俊賢議員認為對漁農業的支持在施政報告提述的未足夠，可以在會後通過食物及衛生局再來搵我們，我們睇下有咩地方再盡力幫下手，呢個我們會盡力考慮」。何俊賢批評是「答了等於無答」，質疑陳茂波在預算案結語提到要「解結」，但他「睇唔到個結」，並斥「唔可以用暴君心態，做唔啱嘅嘢，用言語將行為正當化，我係想你做得更好」。

財委會主席陳健波「打圓場」，說自己有建議給予陳茂波，對方有覆信稱已讀，相信不需要質疑陳茂波無聆聽建議，籲何俊賢「唔使咁㷫」。