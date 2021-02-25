新冠肺炎｜新增13確診3源頭不明　不設疫情記者會 (14:06)

衛生防護中心公布，截至今日（25日）凌晨零時，本港新增13宗新型冠狀病毒確診個案，其中12宗是本地感染，包括3宗源頭不明。本港累計10,926宗確診和一宗疑似個案。衛生防護中心今日不設疫情記者會。
．個案10915：34歲女售貨員，居於大埔策誠軒I座，在荔枝角億京廣場二期上班，農曆新年期間曾與同事見面，2月18日最近一次上班，2月19日開始發燒，23日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。
．個案10926：62歲男驗貨員，居於香港仔華貴邨華賢樓，2月24日最近一次回到新蒲崗大有街的辦公室上班。他2月22日開始發燒，翌日到普通科門診求醫，其後確診。
．個案10927：16歲男學生，居於何文田愛民邨建民樓，就讀何文田余振強紀念中學，2月23日最近一次回校上課，同日感暈眩，2月24日到公立醫院急症室求診，其後確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨（24日）表示，男生上學期間有與其他班別的同學一同上課但無密切接觸，余振強紀念中學要停課14日，全校師生要接受病毒檢測，校舍要大清洗。
新冠肺炎 相關報道：
准4人一枱同日爆疫 名潮食館6中招 許樹昌：鬆綁時逾兩成源頭不明 有風險
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介