新冠肺炎｜新增13確診3源頭不明　不設疫情記者會 (14:06)

．個案10915：34歲女售貨員，居於大埔策誠軒I座，在荔枝角億京廣場二期上班，農曆新年期間曾與同事見面，2月18日最近一次上班，2月19日開始發燒，23日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。

．個案10926：62歲男驗貨員，居於香港仔華貴邨華賢樓，2月24日最近一次回到新蒲崗大有街的辦公室上班。他2月22日開始發燒，翌日到普通科門診求醫，其後確診。

．個案10927：16歲男學生，居於何文田愛民邨建民樓，就讀何文田余振強紀念中學，2月23日最近一次回校上課，同日感暈眩，2月24日到公立醫院急症室求診，其後確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨（24日）表示，男生上學期間有與其他班別的同學一同上課但無密切接觸，余振強紀念中學要停課14日，全校師生要接受病毒檢測，校舍要大清洗。

新冠肺炎 相關報道：

准4人一枱同日爆疫 名潮食館6中招 許樹昌：鬆綁時逾兩成源頭不明 有風險

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽