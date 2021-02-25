倉務員拒捕罪成囚4周　上訴被駁回須即時監禁 (14:39)

前年11月10日屯門有反修例示威，48歲倉務員走出馬路向警方防線指罵，繼而推開兩名上前截查的警員，早前被裁定一項拒捕罪成，遭判囚4周。倉務員今（25日）在高等法院提出定罪及刑期上訴；上訴方指出，呈堂影片可證倉務員或無指罵警方；惟代表答辯的律政司一方則指出倉務員在警方面前「衝紅燈」並不合理，認為他確有指罵警方才會被捕。法官駁回所有上訴，擇日頒下理由，倉務員須即時服刑。
上訴人曾鏡光（48歲）被控於2019年11月10日在屯門鄉事會路近河傍街交界，抗拒警員19427及總督察5799。
上訴方認為，原審裁判官在處理證供時出錯，未有發現兩名警員的證供與呈堂影片有重大分歧，只稱該影片不清晰。上訴方指出，其中一名警員曾供稱「佢（被告）指住我前方同事，並且鬧我嘅前方同事」，惟呈堂影片看不到上訴人有舉起手指罵的動作，認為兩警員在電光火石間或觀察有誤。
答辯方表示，事發時車輛交通燈仍亮着綠燈，上訴人卻在此時於警方面前側身走出馬路並不尋常，認為上訴人的行徑只是為了走到一個較顯眼的位置，在引起警方注意後有所行動，加強了警員稱上訴人有指罵的可信性。答辯方又強調，上訴人被控拒捕罪的原因不只着眼於有否指罵警員，而是整個過程，包括他有推開警員及被制服時有掙扎等。
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