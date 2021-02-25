倉務員拒捕罪成囚4周　上訴被駁回須即時監禁 (14:39)

上訴人曾鏡光（48歲）被控於2019年11月10日在屯門鄉事會路近河傍街交界，抗拒警員19427及總督察5799。

上訴方認為，原審裁判官在處理證供時出錯，未有發現兩名警員的證供與呈堂影片有重大分歧，只稱該影片不清晰。上訴方指出，其中一名警員曾供稱「佢（被告）指住我前方同事，並且鬧我嘅前方同事」，惟呈堂影片看不到上訴人有舉起手指罵的動作，認為兩警員在電光火石間或觀察有誤。

答辯方表示，事發時車輛交通燈仍亮着綠燈，上訴人卻在此時於警方面前側身走出馬路並不尋常，認為上訴人的行徑只是為了走到一個較顯眼的位置，在引起警方注意後有所行動，加強了警員稱上訴人有指罵的可信性。答辯方又強調，上訴人被控拒捕罪的原因不只着眼於有否指罵警員，而是整個過程，包括他有推開警員及被制服時有掙扎等。

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