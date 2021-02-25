兩青年襲警原判囚3月已出獄　遭律政司覆核刑期改囚10月須再入獄 (14:50)

控方代表、律政司高級助理刑事檢控專員黎嘉誼首先表示，當晚有人向便衣警拳打腳踢，被告李炳希（22歲）及利子恒（25歲）為施襲者把風，屬共同參與非法集結；雖然兩人沒有被控非法集結，但參考黃之鋒2014年的非法集結案，3個月監禁不足以反映刑責。

法官潘兆初一度反問：「控方最初無控告兩人非法集結，到上訴庭就話有非法集結，點可能係咁？」控方解釋，反修例相關的案件甚多，為了加快處理，律政司考慮不同因素決定檢控罪名，又指被告恃人多勢眾襲警，屬加刑因素。

辯方：無直接證據顯示本案與示威有關 官：不需直接證據

法官彭偉昌聽畢表示，比起現場情況，上訴庭希望全盤考慮當時的社會環境，「黑衣人係咩一回事，個個都知！」代表兩被告的大律師藍凱欣提出，無直接證據顯示本案與示威有關，彭官明言不需要直接證據，當日遊行「由港島到旺角都有廣泛報道，喺每個人記憶當中」。

藍凱欣表示，兩被告欠缺法律知識，才倉卒決定為友人把風。惟法官潘兆初形容，兩人讓朋友「安心施襲」，罪責不輕。

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