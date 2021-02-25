麗瑤邨妻斬夫謀殺案　警：被捕人患精神分裂抑鬱 (14:20)

葵涌麗瑤邨貴瑤樓69歲劉姓男子，今（25日）凌晨遭73歲妻子以菜刀襲擊，頭部中刀，送院後證實不治，妻子涉謀殺被捕。警方經調查後表示，被捕女子有逾10年精神分裂及抑鬱症紀錄，有定時覆診及吃藥，案發前兩人沒發生爭執，相信事件與被捕人的精神狀況有關；警方將就夫妻的感情狀況及經濟狀態作深入調查。
葵青警區刑事總督察王身樂表示，死者前額、頭頂及後腦共有6處刀傷，長約4至10厘米不等，稍後將解剖確定死因，警方已聯絡社署跟進涉事家庭需要；由於被捕人情緒不穩，現於瑪嘉烈醫院留醫，警方暫未能與她會面。
王身樂表示，被捕人有逾10年精神分裂及抑鬱症紀錄，曾入院治療，過去沒有襲擊紀錄；被捕人一直按時到葵涌精神科門診覆診及吃藥，對上一次覆診為本月8日，昨晚（24日）亦有吃藥，有駐院社工跟進其個案，而事主則已退休10年，與妻子及女兒居於上址34年，一直與妻子相安無事、沒有家暴紀錄，昨晚一家三口一同吃晚餐，夫婦間未有發生爭執。警方將調查夫妻的感情狀況及經濟狀態變化，以及事主是否有外遇。
事發凌晨4時24分，警方接獲一名女子報案，稱其母親以刀襲擊其父，新界南衝鋒隊人員到場，發現男事主頭部受傷，當時他奪去菜刀並將妻子按在地上制服，警員以涉嫌傷人拘捕事主妻子，事主則由救護車送院治理，其間陷入昏迷，延至5時41分證實死亡。警方於單位內檢獲涉案菜刀，刀上沾有血漬。