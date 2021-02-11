721襲擊案｜事主作供：白衣人持藤條等指罵市民　見林卓廷後拍打閘機玻璃圍欄 (14:19)

A憶述，當晚他與太太約10時43分到達元朗站，列車開門後，他看到對面月台有約10名白衣男子站着按電話，月台上有街坊叫車上的人不要下車，乘車到屯門，但他等了幾分鐘列車仍未開出，遂與太太下車，打算到輕鐵站乘車至屯門。

A續說，他沿樓梯走到下層大堂後，看到地下有斷木棍和一灘血迹，當時收費區內約20名市民，包括時任立法會議員林卓廷，有人說有一名女子受傷，正在廁所內急救。約20至30名白衣人則在F出口附近聚集，他們手持藤條、木棍及雨傘指罵閘內市民，又突然叫囂，「大部分人都好驚恐，唔知發生咩事」。

法官葉佐文問，當時市民有否跟白衣人吵架，A回答，當時雙方未有對罵，之後他聽到林卓廷說「已聯絡元朗警區，警察好快到」，惟白衣人看到林卓廷後，開始拍打閘機及玻璃圍欄。市民開始情緒激動，與白衣人對罵，他便拿出手機拍照及直播。A作供未完，下午繼續。

另外，首名證人P供稱，案發當日他在元朗一酒樓工作，事後分別提供了當日酒樓的閉路電視片段給警方，影片的時間比實際時間快約7分鐘。控方稱，影片與首被告王志榮有關。

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