新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:25)

本港昨日（24日）新增17宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月18日至2月24日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月24日報道：K11名潮食館疑爆疫6人染疫 本港今增17宗確診6為源頭不明
○油尖旺區
K11 MUSEA 名潮食館
星光行
莊士倫敦廣場 肯德基
白加士街47-49號 澳洲牛奶公司
○觀塘區
九龍灣國際展貿中心
德福廣場1期 美心皇宮
鱷魚恤中心 太興
冠天閣 大家樂
1亞太中心 海港酒家
富利工業大廈 深仔記
創紀之城5期 京饌
中海日升中心 香港仔南記粉麵
○沙田區
雲疊花園商場
恆安商場 金龍泉
新港城3期N座 大壹燒鵝
○葵青區
葵星中心
和宜商場
青衣城 梅丘壽司の美登利總本店
○荃灣區
荃灣中心2期商場
楊屋道市政大廈
荃新天地2期 麗都總廚
悅品酒店．荃灣 The Platter
荃豐中心
大壩街75號 火山燒
○屯門區
置樂花園 大快活
金邦大廈 好景餐廳小廚
○中西區
元創方
新中環大廈地下 美華茶餐廳
Imperial Kennedy 花園餐廳
西寶城 麥當勞、Panash Bakery & Café
○灣仔區
東角中心
合和中心
麗駿酒店 味苑
海德中心
西施樓地下 拉麵來
海港中心
○東區
太古城中心
北角匯 星巴克咖啡
○黃大仙
竹園廣場
資料來源：衛生防護中心（截至2月24日）
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