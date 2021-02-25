港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:25)

本港昨日（24日）新增17宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月18日至2月24日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月24日報道：K11名潮食館疑爆疫6人染疫 本港今增17宗確診6為源頭不明

○油尖旺區

K11 MUSEA 名潮食館

星光行

莊士倫敦廣場 肯德基

白加士街47-49號 澳洲牛奶公司

○觀塘區

九龍灣國際展貿中心

德福廣場1期 美心皇宮

鱷魚恤中心 太興

冠天閣 大家樂

1亞太中心 海港酒家

富利工業大廈 深仔記

創紀之城5期 京饌

中海日升中心 香港仔南記粉麵

○沙田區

雲疊花園商場

恆安商場 金龍泉

新港城3期N座 大壹燒鵝

○葵青區

葵星中心

和宜商場

青衣城 梅丘壽司の美登利總本店

○荃灣區

荃灣中心2期商場

楊屋道市政大廈

荃新天地2期 麗都總廚

悅品酒店．荃灣 The Platter

荃豐中心

大壩街75號 火山燒

○屯門區

置樂花園 大快活

金邦大廈 好景餐廳小廚

○中西區

元創方

新中環大廈地下 美華茶餐廳

Imperial Kennedy 花園餐廳

西寶城 麥當勞、Panash Bakery & Café

○灣仔區

東角中心

合和中心

麗駿酒店 味苑

海德中心

西施樓地下 拉麵來

海港中心

○東區

太古城中心

北角匯 星巴克咖啡

○黃大仙

竹園廣場

資料來源：衛生防護中心（截至2月24日）

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