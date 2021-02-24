新冠肺炎｜香港入境廣東3月1日起只接受鼻咽拭子檢測報告 (22:34)

現時從香港過關到內地，需持有特區政府認可的醫療機構發出的24小時內有效核酸檢測陰性結果證明。深圳市人民政府口岸辦公室今日（24日）公布，由3月1日起，從香港入境廣東的人所持的新型冠狀病毒核酸檢測報告，只可以鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子採樣，6歲以下小童則以咽喉拭子作為主要採樣方式。
如赴廣東者通關時出示的檢測報告並非使用上述採樣方式，或是未註明採樣方式，將不予認可為有效的通關核酸檢測證明，該人會被安排返回香港，不可入境廣東。換言之，市民不能用深喉唾液檢測結果來過關。
政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌估計，或許因為很多市民不懂正確留深喉唾液，影響檢測準確度，內地才會推出有關安排，早前他曾與官員到深圳出席會議，在口岸亦以鼻咽拭子採樣。
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