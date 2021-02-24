新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月24日更新版） (21:45)

截至2月24日，納入新型冠狀病毒強制檢測公告的大廈及地點名單如下：
任何在2021年2月11日至2月24日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月26日或之前接受檢測：
新增一宗或以上確診個案的大廈
．香港仔華貴道3號華貴邨華賢樓
．深水埗福華街570-572號及兼善里16-18號
．筲箕灣愛賢街8號東旭苑東曉閣
．黃大仙竹園道15號竹園（南）邨華園樓
．觀塘馬蹄徑3號麗裕大廈（大廈地下舖位及1樓除外）
．堅尼地城爹核士街11號浚峯
．元朗八鄉蓮花地11A號
．油尖旺彌敦道315號
．沙田田心街22號雲疊花園第2座
任何在2021年2月18日至2月24日期間，曾身處以下指明地方的人，須於2月26日或之前接受檢測：
．油尖旺梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MUSEA 1樓113A號舖名潮食館
任何在2021年2月10日至2月23日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月25日或之前接受檢測：
新增一宗或以上確診個案的大廈
．油尖旺文苑街2-8號/文蔚街1-7號文苑樓前座
．荃灣荃景圍96號荃灣中心南寧樓
．紅磡崇安街23號環海．東岸1C座
任何在2021年2月9日至2月22日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月24日或之前接受檢測：
新增一宗或以上確診個案的大廈
．馬鞍山恆錦街1號恆安邨恆海樓
．元朗八鄉橫台山永寧里328A號
．北角堡壘街11-17號偉文大廈
．鰂魚涌康盛街17-19號康怡花園D1座
．筲箕灣耀興道28號東盛苑
．香港仔華貴道3號華貴邨華禮樓
．屯門青松觀路33號澤豐花園澤民樓
資料來源：政府新聞公報
16:54報道：K11名潮食館疑爆疫6人染疫 本港今增17宗確診6為源頭不明