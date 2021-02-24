新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月24日更新版） (21:45)

任何在2021年2月11日至2月24日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月26日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．香港仔華貴道3號華貴邨華賢樓

．深水埗福華街570-572號及兼善里16-18號

．筲箕灣愛賢街8號東旭苑東曉閣

．黃大仙竹園道15號竹園（南）邨華園樓

．觀塘馬蹄徑3號麗裕大廈（大廈地下舖位及1樓除外）

．堅尼地城爹核士街11號浚峯

．元朗八鄉蓮花地11A號

．油尖旺彌敦道315號

．沙田田心街22號雲疊花園第2座

任何在2021年2月18日至2月24日期間，曾身處以下指明地方的人，須於2月26日或之前接受檢測：

．油尖旺梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MUSEA 1樓113A號舖名潮食館

任何在2021年2月10日至2月23日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月25日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．油尖旺文苑街2-8號/文蔚街1-7號文苑樓前座

．荃灣荃景圍96號荃灣中心南寧樓

．紅磡崇安街23號環海．東岸1C座

任何在2021年2月9日至2月22日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月24日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．馬鞍山恆錦街1號恆安邨恆海樓

．元朗八鄉橫台山永寧里328A號

．北角堡壘街11-17號偉文大廈

．鰂魚涌康盛街17-19號康怡花園D1座

．筲箕灣耀興道28號東盛苑

．香港仔華貴道3號華貴邨華禮樓

．屯門青松觀路33號澤豐花園澤民樓

資料來源：政府新聞公報

16:54報道：K11名潮食館疑爆疫6人染疫 本港今增17宗確診6為源頭不明

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