羅健熙司法覆核區議會秘書離場指違例　答辯方：僅政府有權決定是否就議題諮詢區會 (22:03)

申請人為羅健熙，答辯人為南區區議會秘書葉偉思。申請方表示，答辯人當日離席後，沒有為會議錄音式為議程撰寫會議紀錄，有違《區議會條例》下的法定職務；根據《基本法》第97及98條提及設立區域組織，特區有憲制責任諮詢區議會意見，應該尊重區議員提出的議程，故本案有合理可爭辯之處。

答辯方反駁表示，《基本法》相關條文只是賦權條文，沒有規定憲制責任，所以政府有「最終決定權」在區議會提出任何議題；即使區議員主動提出議程，政府亦有權決定是否接納；本案重點在於政府和區議員就議程產生分歧，應該如何處理，政府會考慮不同政經因素，不能一概而論，所以法庭不應受理本案。

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