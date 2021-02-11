女子疑拍攝示威者遭包圍受傷　兩被告自辯一人稱叫「圍住佢」望分隔事主市民 (20:38)

3名被告分依次為報稱廚師黃子隆（31歲）、大專學生吳睿哲（23歲）及中學教師蘇瑋善（26歲）。

現時任職註冊社工的次被告吳睿哲自辯表示，當晚回家時途經案發地點，看到事主X蹲在地上，有人大叫「Madam」及「打人」。他承認過程中曾說「人鏈」，是因為不同意有人捉住事主，故希望用組成人鏈的方式取代，而曾叫「圍住佢」是想分隔開事主及市民。

呈堂片段顯示，吳睿哲曾舉高雙手擋着事主離開，他解釋是避免與對方有太多身體接觸。片段又顯示他曾向事主大叫「你啲伙記好X鍾意除口罩㗎喎，好X串㗎喎」，他在庭上稱，認為事主掩面是為隱藏身分、行為閃縮，懷疑她真有犯事才說此話，在盤問下承認當時自己情緒激動，說話帶侮辱性。

第三被告蘇瑋善自辯指出，她在傳統學校任教，當日有很多記者和直播鏡頭，如果被學生認出，或會引起家長和舊生不滿，故遊行期間一直戴口罩。她當晚在佐敦吃飯後，得悉港鐵不停佐敦站，故步行至旺角搭小巴，途中聽到有人叫喊，一男子跟她說事主「搶嘢」，故上前了解。她明日（25日）將繼續作供。