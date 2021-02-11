政府購8370萬個問題口罩　逾半經檢測揭質素有問題　321萬個已使用 (19:31)

質素有問題的口罩來源地包括內地、日本、印度、俄羅斯、土耳其、哈薩克斯坦、馬來西亞、印尼、斯里蘭卡、美國、愛爾蘭、迪拜及德國。

至於其他有問題口罩，包括早前公布以9975萬元買入約3200萬個、部分冒稱產自日本的口罩，以及一批約670萬個懷疑違反《商品說明條例》的口罩，價值1520萬元。當局稱上述個案已交執法部門跟進，相關採購合約已撤銷，並正向涉案供應商追討損失及賠償。

40萬個口罩逾期未交貨

另外，在去年採購的口罩中，供應商中國國際進出口有限公司及華潤紡織品有限公司，分別有30萬及10萬個口罩逾期仍未交貨，原定去年10月供貨，供應商稱因產地貨運出口限制，須延至今年3月交貨，政府稱有關採購毋須支付訂金或預繳貨款。有經營口罩生意的自由黨黨魁鍾國斌認為，政府需檢視口罩庫存、需否繼續採購未交付口罩，避免過剩。

相關報道：政府購6670萬問題口罩 涉款2.3億 42億元全球買11億個 部分未送達 議員質疑「畀人呃」（2021年1月18日）